Оспа обезьян может стать серьезной угрозой для мирового здравоохранения

Оспа обезьян (Mpox) может стать серьезной угрозой для мирового здравоохранения, если отнестись к ней слишком легкомысленно.

Такое мнение выразили ученые из Университета Суррея в письме, опубликованном в журнале Nature Medicine. Исследователи подчеркивают, что вирус оспы обезьян, традиционно передающийся от животных к человеку, теперь демонстрирует явные признаки устойчивой передачи от человека к человеку.

Оспа обезьян – это инфекция, вызываемая вирусом, принадлежащим к тому же семейству, что и оспа. Это может вызвать болезненную сыпь, лихорадку и опухание желез, а в некоторых случаях привести к более серьезным заболеваниям. Обычно он распространяется при тесном контакте с инфицированным человеком или животным.

По словам Карлоса Малукера де Мотеса, профессора молекулярной вирусологии, «последние вспышки показывают, что интимный контакт теперь является значимым способом распространения вируса. Такая возможность передачи приводит к более длинным цепочкам передачи и более длительным вспышкам». Это совпало с быстрым распространением вирусов mpox «IIb», но сейчас также наблюдается рост числа нескольких вариантов типа I. Исследователи также обеспокоены тем, что вирусы типа I считаются более агрессивными. По-видимому, они накапливают определенные генетические мутации, которые могут изменить свойства вируса, поэтому чем дольше эти вирусы циркулируют среди людей, тем выше вероятность того, что эти мутации помогут mpox адаптироваться к людям.

Хотя когда-то Mpox был распространен в основном в Центральной Африке, в 2022 году вирус вызвал глобальную эпидемию и в настоящее время вызывает вспышки в нескольких странах к югу от Сахары. Хотя в настоящее время заболевание поражает в основном взрослых, исследователи отмечают, что оно может распространиться и на другие группы, включая детей, которые подвергаются большему риску тяжелого течения заболевания, хотя случаев устойчивой передачи заболевания среди детей пока не зафиксировано. Они приходят к выводу, что борьба с Mpox должна стать частью глобальной повестки дня в области здравоохранения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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