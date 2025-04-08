Диабет во время или до беременности увеличивает риск диагностирования у ребенка нарушения неврологического развития

Диабет у матери, особенно если он возник до беременности, увеличивает риск неврологических и нейроразвивающих нарушений у ребенка. Об этом говорится в исследовании с участием более 56 миллионов пар мать-ребенок.

Согласно анализу объединенных данных 202 исследований, если у матери во время беременности диагностирован диабет, у ребенка на 28% выше вероятность диагностировать нарушение неврологического развития. Риск развития аутизма был на 25% выше, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – на 30%, умственной отсталости – на 32%, расстройств коммуникации – на 20%, двигательных расстройств – на 17% и трудностей в обучении – на 16%, чем у детей, матери которых не болели диабетом во время беременности.

Диабет, диагностированный до беременности, по-видимому, повышает риск возникновения одного или нескольких из этих нарушений неврологического развития на 39% по сравнению с гестационным диабетом, который начинается во время беременности и часто проходит после нее, сообщают исследователи в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Связь между материнским диабетом и аутизмом у детей хорошо известна, говорит доктор Магдалена Янецка из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, которая изучает связь между внутриутробным воздействием и развитием ребенка, но не принимала участия в новом исследовании. По ее словам, такой большой «метаанализ» может проанализировать подгруппы, например, матерей с уже имеющимся диабетом по сравнению с гестационным диабетом или детей с аутизмом по сравнению с детьми с СДВГ или двигательными расстройствами, но он не может объяснить причину или доказать причинно-следственную связь.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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