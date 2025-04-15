Заболеваемость гриппом и ОРВИ падает

Общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом за прошедшую неделю снизилась в России на 9%. Количество госпитализаций упало на 16,5%, сообщает тг-канал Роспотребнадзора.

На 15-й неделе в России грипп теряет лидирующее положение среди респираторных вирусов и за прошедшую неделю обнаружен в 46% среди положительных находок респираторных инфекций. Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы.

В Роспотребнадзоре добавили, что продолжается снижение заболеваемости COVID-19, зарегистрировано 2 тыс. случаев, что на 12% меньше, чем на предыдущей неделе. При этом, снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. Охват тестированием в сутки остается на уровне прошлой недели.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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