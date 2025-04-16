Популярный ароматизатор с запахом розы оказался опасным токсином

Ароматическое соединение цитронеллол, которое широко используется в косметике и бытовой химии, может вызывать нейротоксические эффекты при чрезмерном воздействии. К такому выводу пришли южнокорейские ученые.

Цитронеллол получают из роз, герани и цитронеллы. Он считался безопасным, однако до сих пор никто не изучал его влияние на мозг. Исследователи провели тесты на рыбах, мышах и выращенном в лаборатории «мини-мозге», схожем с человеческим.

Оказалось, что при сильном воздействии вещество может вызывать воспаления. У рыб в ходе экспериментов менялось поведение – они становились тревожными и вели себя странно. А в клетках мозга начинались процессы, связанные с ухудшением памяти и внимания.

«Мы показали, что даже вещества, которые кажутся безопасными, могут быть вредны при длительном или сильном воздействии. Это важно учитывать, особенно в условиях постоянного контакта с ароматизаторами в быту», – сообщили авторы исследования.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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