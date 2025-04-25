Интернет и новые технологии защищают людей от слабоумия

Первое поколение, регулярно пользовавшееся Интернетом, электронной почтой, смартфонами, неосознанно защищало и укрепляло свои умственные способности, Как выяснили ученые, риск снижения когнитивных способностей или фактической деменции был на 58% ниже, чем в среднем, среди тех, кто за последние двадцать лет – то есть с момента появления компьютеров до появления смартфонов, социальных сетей и других смешанных «онлайн»-инструментов – посвятил себя использованию новых цифровых технологий.

Таким образом, мозг тренируется в деятельности по «решению проблем», формированию идей, пониманию интеллектуального «мышления» ПК и т. д.

Это показал новый мегаанализ, в ходе которого были рассмотрены 136 исследований по этой теме, охватывающих 411 430 человек среднего и пожилого возраста. Группа ученых из Техасского университета и Бэйлора запустила проект, целью которого было проверить долгосрочные неврологические эффекты нового образа жизни «онлайн». В отчете, опубликованном в журнале «Nature Human Behavior», также указывается, что «не было получено никаких «обратных» данных, которые бы связывали использование этих технологий со снижением умственных способностей или деменцией». «Такая согласованность полученных данных является редким результатом в науке, – отметил один из авторов исследования Майкл Скаллин, профессор психологии и нейробиологии в Университете Бэйлора, – учитывая также тот факт, что при изучении результатов учитывались различные факторы, связанные с образовательными, социально-экономическими и медицинскими различиями вовлеченных людей».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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