Секс раз в неделю полезен для брака

Исследование показывает, что секс раз в неделю является идеальным рецептом для счастливого брака.

Исследователи обнаружили, что пары, которые были близки еженедельно, были так же довольны, как и те, кто занимался сексом несколько раз в неделю, и гораздо более удовлетворены своими отношениями, чем те, кто занимается сексом раз в две недели или реже.

Психологи из Университета Альберты в Канаде хотели выяснить, имеет ли близость решающее значение для отношений или многие пары могут быть без секса, но счастливы.

Команда Университета Альберты отслеживала 2000 пар, в основном в возрасте от 20 и 30 лет, в долгосрочных отношениях, где они либо были женаты, либо жили вместе.

Они записали, насколько активной была их любовная жизнь, и сравнили данные с результатами удовлетворенности отношениями.

Исследование, опубликованное в «Журнале семейной психологии», показало, что те, кто еженедельно занимается сексом, с меньшей вероятностью спорят и более склонны делиться своими чувствами друг с другом.

При этом большинство пар, которые занимались сексом только раз в несколько недель, имели более низкий уровень удовлетворенности отношениями.

В отчете о своих выводах исследователи заявили, что результат, показывающий еженедельные сексуальные связи, пары вместе, является хорошей новостью для пар, которые беспокоятся, что они должны быть на этом все время, чтобы быть счастливыми.

«Это может противоречить нереалистичным ожиданиям о том, что пары должны заниматься сексом несколько раз в неделю, или убеждению, что чем больше у них секса, тем лучше», – говорится в отчете.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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