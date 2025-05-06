Даже небольшое количество солнечных ожогов может сделать человека уязвимым к меланоме

Даже небольшое количество солнечных ожогов в течение жизни человека может сделать его уязвимым к меланоме.

По данным Американской академии дерматологии, пять или более солнечных ожогов с образованием волдырей в возрасте от 15 до 20 лет увеличивают риск развития меланомы на 80%, а риск развития других видов рака кожи, не связанных с меланомой, – на 68%. Паоло Ашьерто, президент Фонда меланомы и директор Отделения меланомоонкологии, онкологической иммунотерапии и инновационных методов лечения Института Паскале в Неаполе, выступил с предупреждением, призывая к большей внимательности и осторожности в преддверии приближающихся летних каникул.

«Солнечные ожоги могут повышать риск развития меланомы, особенно если они повторяются и носят тяжелый характер, особенно в детском и подростковом возрасте», – объясняет Асьерто. «Воздействие ультрафиолетовых лучей повреждает ДНК клеток кожи, и если это повреждение не устраняется иммунной системой, это может привести к мутациям, которые могут вызвать рак кожи, включая меланому. Процесс трансформации опухоли очень длительный и может возникнуть из-за изменений, произошедших в детстве», – отметил эксперт.

Избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы, использовать солнцезащитный крем с фактором защиты 50+ и носить шляпу – самые известные «золотые правила», которые могут помочь избежать проблем со здоровьем.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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