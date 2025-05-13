Кенгуру-терапия для недоношенных детей – это возможность снижения неонатальной смертности, повышения показателей грудного вскармливания, улучшение набора веса и других антропометрических параметров.

«Совсем недавно были опубликованы новые исследования о нейропротекторной ценности этого метода лечения, – говорит Массимо Агости, президент Итальянского общества неонатологии (Sin), в связи с посвященным ему всемирным днем ​​15 мая этого года под названием «В моих руках расти». – Объем ухода методом «кенгуру» во время госпитализации значительно коррелируется с лучшими показателями по шкале неврологического развития через 12 месяцев».

ВОЗ рекомендует данную терапию в качестве плановой, указывая, что ее следует начинать как можно раньше и что она должна длиться 8 или более часов в день, а продолжительность сеансов должна составлять не менее 2 часов. «Возможно, существует несколько механизмов, объясняющих наблюдаемую связь между контактом кожи с кожей у кератоконуса и улучшением развития нервной системы, – поясняет Агости. – Снижение стресса и автономной регуляции, улучшение связи между младенцами и родителями во время госпитализации способствуют развитию отношений, внимания и обучения даже в более позднем раннем детстве. Наконец, обеспечивая положительную нейронную стимуляцию, это может напрямую способствовать созреванию мозга и нейрокогнитивным способностям».

Последние данные свидетельствуют о том, что кенгуру-терапия позволяет передавать благоприятный микробиом от матери к ребенку, снижая колонизацию патогенными бактериями.

Растет интерес к изучению его применения также к доношенным и так называемым «поздним недоношенным» новорожденным, для которых он может предоставить такие преимущества, как снижение уровня неонатального билирубина, уменьшение последствий болезненных практик и лучшая профилактика гипотермии.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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