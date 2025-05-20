Диета может помочь облегчить депрессию и другие психические заболевания

Два простых изменения в рационе питания могут облегчить симптомы тяжелых психических расстройств.

Масштабное исследование, проведенное исследователями из Университета Бонда в Квинсенде (Австралия) показало, что диеты с ограничением калорий могут уменьшить симптомы депрессии и тревожности.

Исследование, включавшее 25 исследований с участием 57 000 взрослых, также показало, что диеты с низким содержанием жиров могут помочь снять тревожность.

Исследователи обнаружили, что польза диеты с низким содержанием жиров для психического здоровья в первую очередь наблюдалась среди людей с «повышенным кардиометаболическим риском».

В эту группу входят люди, страдающие от таких заболеваний, как ожирение или резистентность к инсулину, которая считается потенциальным предшественником диабета 2 типа.

Опубликовав свои выводы в журнале Annals of Internal Medicine, эксперты заявили, что, хотя диеты с ограничением калорий и низким содержанием жиров могут помочь в борьбе с депрессией и тревогой, качество данных, подтверждающих это, низкое.

В связи с этим они рекомендовали всем пациентам, страдающим от подобных проблем, заранее обсудить возможные изменения в рационе питания со специалистом в области здравоохранения.

Авторы не рассуждали о том, как диета может помочь в борьбе с проблемами психического здоровья, но предыдущие исследования установили связь между едой и настроением.

В 2017 году австралийские исследователи опубликовали исследование в журнале BMC Medicine , в котором 33 человека с тяжелой, устойчивой к лекарствам депрессией, были посажены на средиземноморскую диету на три месяца.

Затем их сравнили с 34 людьми с тем же заболеванием, которые продолжали придерживаться своего обычного рациона.

Группа, придерживавшаяся средиземноморской диеты, отметила «значительно большее улучшение» симптомов, чем контрольная группа.

Кроме того, данные прошлогоднего опроса 3000 взрослых показали, что через шесть лет у тех, кто придерживался средиземноморской диеты, риск развития депрессии был на 16 процентов ниже, чем у тех, кто ее не придерживался.

Средиземноморская диета обычно предполагает употребление свежих продуктов, нежирного мяса, такого как рыба и курица, а также цельнозерновых продуктов, при этом употребляя меньше красного мяса и сладостей.

Профессор Фелис Джака, эксперт в области диетологической психиатрии и директор Центра питания и настроения в Университете Дикина в Джилонге, Австралия, ранее заявила MailOnline, что она убеждена в существовании связи между диетой и депрессией.

«Что касается психического здоровья, то нами управляют наши кишечные микробы», – сказал профессор Джака.

По ее словам, ключевым фактором является диета, богатая необработанными продуктами с большим количеством фруктов, овощей, бобовых и зерновых.

Профессор Джака отметил, что такая богатая клетчаткой диета поддерживает здоровый микробиом кишечника – популяцию бактерий, вирусов и грибков, которые естественным образом живут в нашем пищеварительном тракте.

Клетчатка – это тип сложных углеводов, содержащихся в растениях, которые наш организм не может легко расщепить.

Это означает, что он проходит через пищеварительную систему вплоть до толстого кишечника, где он служит питанием для триллионов микроорганизмов.

Положительное влияние клетчатки на настроение было продемонстрировано в обзоре 18 предыдущих исследований, опубликованном в журнале Nutritional Neuroscience в 2023 году.

Исследователи из Университета Аделаиды обнаружили, что у людей, подверженных риску депрессии, каждые дополнительные 5 г клетчатки, добавленные в рацион, были связаны с 5-процентным снижением риска развития симптомов.

Эксперты также предупреждают, что рацион, состоящий из ультраобработанных продуктов (УПП), может оказывать негативное влияние на психическое здоровье.

Профессор Джека был соавтором исследования, опубликованного в журнале Clinical Nutrition, в котором сделан вывод о том, что риск возникновения у человека симптомов депрессии увеличивается на 10 процентов при каждых дополнительных 10 процентах содержания в его рационе ультраобработанной еды.

«Если вы делаете что-то одно, чтобы улучшить свое психическое здоровье с помощью диеты, полностью откажитесь от газированных напитков, мороженого и чипсов», – сказал профессор Джека изданию MailOnline.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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