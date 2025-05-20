Американские врачи первыми в мире провели успешную пересадку мочевого пузыря

Американские хирурги успешно провели пересадку мочевого пузыря человеку – первую в мире операцию, которая может стать переломным моментом для пациентов, страдающих серьезными расстройствами работы данного органа.

Пациентом стал Оскар Ларраинзар, 41-летний отец, который в течение семи лет находился на диализе. Несколько лет назад из-за рака мужчине пришлось удалить большую часть мочевого пузыря, а затем обе почки, пояснил в своем заявлении Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, один из двух участвовавших в операции калифорнийских университетов. В ходе этой операции, которая длилась около восьми часов и была проведена в начале мая в Медицинском центре имени Рональда Рейгана Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пациенту пересадили мочевой пузырь и почку от одного донора. «Сначала хирурги пересадили почку, затем мочевой пузырь, а затем соединили почку с новым мочевым пузырем, используя разработанную ими методику», – сообщили в университете.

«Исторический момент в медицине»

По словам одного из хирургов, доктора Нимы Нассири, результаты были практически мгновенными и обнадеживающими: «Почка сразу же начала вырабатывать большой объем мочи, и функция почек пациента немедленно улучшилась», – говорится в его заявлении. После операции диализ не потребовался, и моча нормально поступала в новый мочевой пузырь. «Эта операция представляет собой исторический момент в медицине и может изменить подход к лечению пациентов с мочевым пузырем, который больше не функционирует», – настаивает Индербир Гилл, один из руководителей операции.

Ранее трансплантация мочевого пузыря считалась слишком сложной операцией, особенно из-за трудностей доступа к этой области и ее васкуляризации. Поэтому пациентам предлагалась только искусственная реконструкция мочевого пузыря с использованием пищеварительной трубки или введением калоприемника – внешнего протеза, способного собирать мочу. По словам доктора Гилла, эти вмешательства «эффективны», но несут в себе «многочисленные краткосрочные и долгосрочные риски». Двое врачей годами работали над разработкой хирургической техники, которая позволила бы проводить трансплантацию мочевого пузыря.

Первая трансплантация была проведена после более чем четырех лет подготовки, и за ней должны последовать и другие в рамках клинического исследования, которое позволит оценить преимущества и риски такой операции.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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