Эмульгаторы в еде способны повреждать ЖКТ и даже вызвать рак

Исследования показали, что эмульгаторы могут изменять состав бактерий в кишечнике, известный как микробиом или микробиота. Эмульгаторы также способны повреждать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и вызывать воспаление, потенциально способствуя возникновению проблем в других частях организма, говорят данные, полученные американскими и европейскими учеными.

Напомним, что эмульгаторы и стабилизаторы являются одними из наиболее распространенных ингредиентов в ультраобработанных продуктах питания.

Текущие исследования показывают, что воздействие эмульгаторов на микробиом может помочь объяснить воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, нарушения обмена веществ и даже рак.

«Существует множество данных, показывающих, что эти соединения действительно вредны для микробиоты и что нам следует прекратить их использование», – сказал Бенуа Шассен, директор по исследованиям Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований и соавтор нескольких связанных исследований.

Однако необходимы гораздо более масштабные и амбициозные клинические испытания на людях, добавил Шассен.

Исследователи утверждают, что когда эмульгаторы начали распространяться в пищевых продуктах, никто не уделял особого внимания микробиому кишечника – сравнительно новому научному направлению. Зато сейчас появился повод задуматься и, в случае необходимости, все исправить.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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