Физическая активность на фоне онкологии повышает выживаемость пациентов

Занятия физической активностью в свободное время после постановки диагноза рака повышают выживаемость по меньшей мере при 10 типах рака: мочевого пузыря, молочной железы, толстой и прямой кишки, эндометрия, почек, легких, предстательной железы, легких и полости рта. Об этом говорят исследования, координируемые Американским онкологическим обществом.

Исследование было опубликовано в журнале Национального института рака. «Мы уже несколько десятилетий знаем, что регулярные занятия спортом могут помочь людям жить более здоровой жизнью», – говорит ведущий автор исследования Эрика Риз-Пуния.

«Наши результаты убедительно доказывают, что физическая активность после постановки диагноза рака может оказать существенное влияние на вероятность выживания», – отметила Эрика Риз-Пуния.

При анализе исследователи рассмотрели данные более 90 человек, у которых был диагностирован рак и которые наблюдались в течение примерно 11 лет. Команда обнаружила, что у тех, кто следовал рекомендациям по объему физической активности после постановки диагноза рака (около 2,5-5 часов быстрой ходьбы в неделю), наблюдалась лучшая выживаемость, чем у тех, кто не занимался никакой физической активностью.

Исследователи отмечают, что полученные результаты носят общий характер, и у каждого пациента имеется заболевание, которое отличается от состояния других. «Последствия лечения рака могут быть физически и морально истощающими. Это может сделать занятия спортом непосильной задачей, – говорит Рис-Пуния. – Однако даже небольшие упражнения лучше, чем их отсутствие».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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