В Братске 9 человек отравились шаурмой в кафе – возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после отравления людей в одном из кафе города Братска Иркутской области. После посещения заведения общепита 9 человек, включая четырех несовершеннолетних, обратились в больницу с симптомами пищевого отравления, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Работа кафе временно приостановлена.

По данным телеграм-канала Barb Mash, все заболевшие ели шаурму в кафе «Шаурма на углях». Шестеро пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, специалисты отобрали пробы для лабораторного анализа. Причины и обстоятельства массового отравления устанавливаются. Ситуация остается на контроле ведомства.

Проверку по факту произошедшего также проводит прокуратура Братска. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Братск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube