Разработан тест крови для прогноза риска преждевременных родов

Разработан анализ крови для прогнозирования риска преждевременных родов более чем за четыре месяца до предполагаемой даты родов: тест основан на наличии определенных фрагментов внеклеточной РНК (вкРНК) в крови беременной женщины; У женщин, которые рожают преждевременно, на 16 неделе беременности обнаруживается очень четкий и узнаваемый профиль этих циркулирующих РНК, настолько четкий, что это делает «жидкую биопсию» потенциально полезным тестом, который можно использовать наряду с другими пренатальными тестами, которые обычно проводятся сегодня.

Таковы результаты исследования, проведенного в BGI Research в Шэньчжэне и Больнице акушерства и гинекологии Фуданьского университета в Шанхае (Китай), которые будут представлены на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека, проходящей в Милане.

Ежегодно во всем мире преждевременно рождаются около 13,4 миллиона новорожденных, что составляет примерно одного из десяти случаев живорождений. Ежегодно умирает около миллиона таких недоношенных детей, а преждевременные роды остаются основной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти лет. По данным Итальянского общества нейропсихиатрии детского и подросткового возраста (SINPIA), ежегодно в нашей стране преждевременно рождается от 25 000 до 30 000 новорожденных, примерно 1 из 10, большинство из них не сильно недоношенные (так называемые «поздние недоношенные»), в то время как около 0,9-1% рождаются «очень» или «экстремально» недоношенными. Поскольку у недоношенных детей органы еще незрелые и не готовы к жизни вне матки, риск осложнений у них гораздо выше, чем у детей, родившихся в срок. Это может привести к ряду проблем со здоровьем, таким как проблемы с дыханием, желтуха, трудности с кормлением и инфекции. Долгосрочные проблемы со здоровьем у этих детей включают детский церебральный паралич, эпилепсию и слепоту и создают значительное эмоциональное и финансовое бремя для семей. Прогнозирование риска преждевременных родов (ПР) и, следовательно, реализация профилактических стратегий затруднены, в том числе из-за отсутствия надежных прогностических инструментов.

Эксперты проанализировали образцы крови 851 беременной женщины (299 случаев ПР и 552 контрольных) примерно на 16 неделе беременности и обнаружили значительные изменения в cfRNA у женщин, у которых впоследствии произошли преждевременные роды; Профиль РНК отличается у беременных женщин, беременность которых достигает своего срока. Исследование включало как преждевременные роды с целыми плодными оболочками, так и преждевременный разрыв плодных оболочек (когда воды отходят до начала родовой деятельности), при этом менее 3 процентов женщин имели предыдущие преждевременные роды.

Возможность обнаружить эти прогностические сигналы в течение четырех месяцев, когда еще нет клинического признания риска преждевременных родов, может произвести революцию в стратегиях профилактики.

«По сути, наш метод использует то же время забора крови, что и обычное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ), что позволяет проводить двойное тестирование», – поясняют авторы. Текущие затраты на секвенирование cfRNA аналогичны затратам на NIPT, но ожидается, что они снизятся. «Это создает потенциальный путь как для скрининга пациентов с высоким риском, так и для более широкого скрининга на уровне населения», – говорят авторы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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