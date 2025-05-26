российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 мая 2025, 11:44 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

Разработан тест крови для прогноза риска преждевременных родов

Разработан анализ крови для прогнозирования риска преждевременных родов более чем за четыре месяца до предполагаемой даты родов: тест основан на наличии определенных фрагментов внеклеточной РНК (вкРНК) в крови беременной женщины; У женщин, которые рожают преждевременно, на 16 неделе беременности обнаруживается очень четкий и узнаваемый профиль этих циркулирующих РНК, настолько четкий, что это делает «жидкую биопсию» потенциально полезным тестом, который можно использовать наряду с другими пренатальными тестами, которые обычно проводятся сегодня.

Таковы результаты исследования, проведенного в BGI Research в Шэньчжэне и Больнице акушерства и гинекологии Фуданьского университета в Шанхае (Китай), которые будут представлены на ежегодной конференции Европейского общества генетики человека, проходящей в Милане.

Ежегодно во всем мире преждевременно рождаются около 13,4 миллиона новорожденных, что составляет примерно одного из десяти случаев живорождений. Ежегодно умирает около миллиона таких недоношенных детей, а преждевременные роды остаются основной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти лет. По данным Итальянского общества нейропсихиатрии детского и подросткового возраста (SINPIA), ежегодно в нашей стране преждевременно рождается от 25 000 до 30 000 новорожденных, примерно 1 из 10, большинство из них не сильно недоношенные (так называемые «поздние недоношенные»), в то время как около 0,9-1% рождаются «очень» или «экстремально» недоношенными. Поскольку у недоношенных детей органы еще незрелые и не готовы к жизни вне матки, риск осложнений у них гораздо выше, чем у детей, родившихся в срок. Это может привести к ряду проблем со здоровьем, таким как проблемы с дыханием, желтуха, трудности с кормлением и инфекции. Долгосрочные проблемы со здоровьем у этих детей включают детский церебральный паралич, эпилепсию и слепоту и создают значительное эмоциональное и финансовое бремя для семей. Прогнозирование риска преждевременных родов (ПР) и, следовательно, реализация профилактических стратегий затруднены, в том числе из-за отсутствия надежных прогностических инструментов.

Эксперты проанализировали образцы крови 851 беременной женщины (299 случаев ПР и 552 контрольных) примерно на 16 неделе беременности и обнаружили значительные изменения в cfRNA у женщин, у которых впоследствии произошли преждевременные роды; Профиль РНК отличается у беременных женщин, беременность которых достигает своего срока. Исследование включало как преждевременные роды с целыми плодными оболочками, так и преждевременный разрыв плодных оболочек (когда воды отходят до начала родовой деятельности), при этом менее 3 процентов женщин имели предыдущие преждевременные роды.

Возможность обнаружить эти прогностические сигналы в течение четырех месяцев, когда еще нет клинического признания риска преждевременных родов, может произвести революцию в стратегиях профилактики.

«По сути, наш метод использует то же время забора крови, что и обычное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ), что позволяет проводить двойное тестирование», – поясняют авторы. Текущие затраты на секвенирование cfRNA аналогичны затратам на NIPT, но ожидается, что они снизятся. «Это создает потенциальный путь как для скрининга пациентов с высоким риском, так и для более широкого скрининга на уровне населения», – говорят авторы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Здоровье,