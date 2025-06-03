Храп может вызвать рак легких

Американские исследователи, изучившие медицинские карты более 2,4 млн взрослых, установили корреляцию между храпом и раком легких у взрослых. Они пока не могут точно сказать, почему распространенное расстройство сна повышает риск развития заболевания, но связь видят. Возможно, она кроется в недостатке кислорода, который люди получают ночью, или с факторами образа жизни, включая курение и ожирение.

Представляя результаты своих исследований на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго, ученые призвали политиков рассмотреть возможность скрининга лиц с этим заболеванием и начать борьбу с апноэ во сне на ранних стадиях, вскоре после постановки диагноза.

Обструктивное апноэ сна, которым страдают почти миллиард человек во всем мире, приводит к расслаблению стенок горла, их сужению или закрытию на несколько секунд во время сна. Это вызывает остановки дыхания и громкий храп.

В ходе исследования ученые из Университета Маршалла в Западной Вирджинии отслеживали диагностику рака легких, разделяя тех, у кого был диагностирован обструктивный апноэ сна, и тех, у кого его не было.

После учета факторов, которые могли исказить результаты, таких как возраст и другие диагностированные заболевания, они обнаружили, что у пациентов с ОАС вероятность развития рака легких в 1,21 раза выше, чем у тех, у кого ОАС не было.

Доктор Джован Аль-Нусаир, соавтор исследования и врач из Университета Маршалла, рассказал MailOnline, что это «одно из первых статистически значимых исследований», доказавших связь между этим заболеванием и раком легких.

«Хотя сейчас, безусловно, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько значима эта связь на самом деле, это говорит о том, что ОАС может быть предотвратимым фактором риска рака легких. Нам следует более внимательно следить за пациентами с ОАС. Пациентам определенно пойдет на пользу скрининг и раннее вмешательство для борьбы с ОАС. Чтобы точно понять, почему СОАС может повышать этот риск, необходимы дополнительные исследования. Мы действительно надеемся, что это проложит путь для будущих исследований и испытаний», – отметил Джован Аль-Нусаир.

Отметим, что рак легких – один из самых летальных в мире, его трудно диагностировать, и он часто проявляется позже, когда его уже становится сложнее лечить. Цифры показывают, что в течение пяти лет рак легких убивает четырех из пяти пациентов. Менее 10 процентов людей переживают свою болезнь в течение десятилетия или более.

Несмотря на достигнутый прогресс, наблюдается неравенство между полами: у женщин в возрасте от 35 до 54 лет рак легких диагностируется чаще, чем у мужчин той же возрастной группы.

Наукой давно установлено, что курение однозначно вызывает рак легких и является основным фактором риска этого заболевания.

Однако сейчас уровень заболеваемости раком легких растет и среди молодых, в остальном здоровых людей, которые вообще никогда не курили.

Москва, Елена Васильев

© 2025, РИА «Новый День»

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