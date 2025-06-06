Из лагеря под Омском госпитализировали детей с ротавирусной инфекцией

Следственные органы проводят проверку после госпитализации четверых детей, отдыхавших в лагере отдыха «Орленок» в Калачинском районе Омской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данным ведомства, дети попали в больницу с признаками ротавирусной инфекции.

Следователи проводят проверку на предмет соответствия оказываемых услуг требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, отметили в СУ СК РФ по региону.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, в свою очередь, поручил провести комплексную проверку лагеря «Орленок».

«Мне сообщили, что несколько детей, которые отдыхают в лагере «Орленок», обратились с жалобами на недомогание. В лагерь направлены профильные медицинские специалисты. Четверо ребят помещены в местную ЦРБ. Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении. Назначил комплексную проверку лагеря «Орленок», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Омск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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