Врач-диетолог рассказала, сколько можно съесть черешни

Наступил сезон черешни и врачи напоминают, что чрезмерное употребление этой ягоды может нанести вред здоровью. Врач-диетолог, терапевт и руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Софья Елиашевич рассказала Life.ru, сколько можно в день есть черешни без вреда для организма.

По словам медика, черешня славится своими целебными свойствами: она оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, улучшает метаболизм и замедляет процессы старения.

При этом Софья Елиашевич подчеркнула высокую калорийность продукта – в килограмме черешни содержится около 500 ккал, а в порции -15 граммов сахара. Даже небольшое количество черешни (5−10 штук) может вызвать вздутие, диарею и усугубить состояние человека при синдроме раздраженного кишечника.

«Это связано с высоким содержанием в черешне веществ группы FODMAP: ферментируемых (F) углеводов – олиго- (O), ди- (D) и моносахаридов (M), а также полиолов (P). К ним относятся лактоза, фруктоза, фруктаны, галактаны и сахарные спирты. В случае возникновения этих симптомов лучше отдать предпочтение клубнике», – рассказала диетолог.

Елиашевич напомнила, что общие рекомендации относительно приема всех видов фруктов остаются прежними: лучше есть ягоды днем, распределяя небольшие порции между основными приемами пищи, когда уровень активности максимален.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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