Ученые нашли ранний признак деменции

Ученые утверждают, что деменция начинает ухудшать восприятие человека за много лет до того, как у пациента проявляются классические признаки заболевания.

По их словам, это дает надежду на то, что сенсорные изменения можно использовать в качестве раннего предупреждающего сигнала и помочь пациентам диагностировать заболевание гораздо раньше.

Теперь они призвали включить такие изменения в стандартные тесты на диагностику деменции, которые в основном сосредоточены на регистрации проблем с памятью.

Ранняя диагностика деменции считается критически важной, поскольку, хотя это заболевание неизлечимо, лечение может бороться с симптомами, а иногда и замедлять прогрессирование.

В состав группы входят три эксперта по деменции: профессор Андреа Талес из Университета Суонси, доктор Эмма Ричардс из Службы общественного здравоохранения Уэльса и профессор Ян Кремлачек из Карлова университета в Праге.

«Расширение диагностического подхода за пределы тестирования памяти повысило потенциал выявления деменции на доклинических стадиях, когда терапия и изменение образа жизни могут быть наиболее эффективными», – пояснил профессор Кремлачек.

Доктор Ричардс добавил: «Многие пациенты сообщают о подобных сенсорных изменениях за годы до постановки диагноза, но эти симптомы могут остаться незамеченными во время стандартных когнитивных оценок. Понимание и решение этих проблем, а также оказание поддержки на ранних стадиях могут иметь преобразующее значение, позволяя поставщикам медицинских услуг оказывать жизненно важную эмоциональную и социальную поддержку пациентам в потенциально запутанное и тревожное время. Кроме того, понимание изменений в чувствах человека может помочь врачу в постановке диагноза деменции».

Деменция, и особенно ранние признаки этого заболевания, ранее связывались с изменениями сенсорного восприятия.

Поскольку это состояние является нейродегенеративным, то есть оно со временем вызывает постоянную атрофию мозга, потерю мозговой ткани и объема, считается, что это влияет на работу наших чувств, даже на ранних стадиях.

Москва (Новый День, Елена Васильева) – Ученые утверждают, что деменция начинает ухудшать восприятие человека за много лет до того, как у пациента проявляются классические признаки заболевания.

По их словам, это дает надежду на то, что сенсорные изменения можно использовать в качестве раннего предупреждающего сигнала и помочь пациентам диагностировать заболевание гораздо раньше.

Теперь они призвали включить такие изменения в стандартные тесты на диагностику деменции, которые в основном сосредоточены на регистрации проблем с памятью.

Ранняя диагностика деменции считается критически важной, поскольку, хотя это заболевание неизлечимо, лечение может бороться с симптомами, а иногда и замедлять прогрессирование.

В состав группы входят три эксперта по деменции: профессор Андреа Талес из Университета Суонси, доктор Эмма Ричардс из Службы общественного здравоохранения Уэльса и профессор Ян Кремлачек из Карлова университета в Праге.

«Расширение диагностического подхода за пределы тестирования памяти повысило потенциал выявления деменции на доклинических стадиях, когда терапия и изменение образа жизни могут быть наиболее эффективными», – пояснил профессор Кремлачек.

Доктор Ричардс добавил: «Многие пациенты сообщают о подобных сенсорных изменениях за годы до постановки диагноза, но эти симптомы могут остаться незамеченными во время стандартных когнитивных оценок. Понимание и решение этих проблем, а также оказание поддержки на ранних стадиях могут иметь преобразующее значение, позволяя поставщикам медицинских услуг оказывать жизненно важную эмоциональную и социальную поддержку пациентам в потенциально запутанное и тревожное время. Кроме того, понимание изменений в чувствах человека может помочь врачу в постановке диагноза деменции».

Деменция, и особенно ранние признаки этого заболевания, ранее связывались с изменениями сенсорного восприятия.

Поскольку это состояние является нейродегенеративным, то есть оно со временем вызывает постоянную атрофию мозга, потерю мозговой ткани и объема, считается, что это влияет на работу наших чувств, даже на ранних стадиях.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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