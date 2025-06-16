В Перми мужчина впал в кому и умер после приема у стоматолога

Житель Перми скончался после обращения к стоматологу с острой зубной болью и хирургического вмешательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

По данным из соцсетей, 35-летний мужчина обратился в одну из клиник Перми с острой зубной болью. После оперативного вмешательства состояние пациента ухудшилось. Спустя непродолжительное время он впал в кому, а после скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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