Безалкогольное пиво вызывает диабет, ожирение и проблемы с сосудами

Ученые обнаружили, что употребление двух бутылок безалкогольного пива в день достаточно для повышения уровня сахара в крови, что увеличивает риск развития диабета 2 типа . Пенный напиток вызывает накопление инсулина в крови, что является еще одним предупреждающим признаком того, что может начаться диабет.

Кроме того, безалкогольное пиво повышает уровень вредного холестерина и триглицеридов – жиров в крови, связанных с заболеваниями сердца. Многие сорта пива также имеют высокую калорийность, что повышает риск ожирения.

Ученые из Германии и США наблюдали за 44 здоровыми молодыми мужчинами, которые в течение четырех недель ежедневно выпивали либо две бутылки безалкогольного пива объемом 330 мл, либо воду.

Они регулярно сдавали анализы крови, чтобы следить за тем, как это влияет на их организм. Результаты, опубликованные в журнале Nutrients, показали тревожное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы. Опасность была выше с безалкогольным пшеничным пивом и так называемым «смешанным пивом», которое часто ароматизируется апельсиновой или лимонной газировкой. Более легкое пиво типа Pilsner, лишенное алкоголя или с максимальным содержанием алкоголя 0,5 процента, было немного менее вредным.

В отчете о своих результатах исследователи заявили: «Безалкогольное пиво все чаще потребляется как альтернатива алкогольным напиткам. Но польза и риски пока не известны. Мы обнаружили, что они оказывают неблагоприятное воздействие на обмен веществ, в основном из-за их калорийности и содержания сахара».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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