В мире растет заболеваемость холерой, Согласно последнему бюллетеню Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мае было зафиксировано 52 589 случаев, что на 35% больше, чем в апреле. С начала года было зафиксировано 211 678 случаев заболевания и 2 754 случая смерти. Наиболее пострадавшими странами с начала года являются Южный Судан (более 51 000 случаев) и Афганистан (46 000 случаев).

Далее следуют Демократическая Республика Конго (27 тысяч случаев), Ангола (22 тысячи случаев), Йемен (18 тысяч), Судан (16 тысяч). Южный Судан также является страной, где зафиксировано наибольшее количество смертей (973), за ней следуют Ангола (685), Демократическая Республика Конго (576) и Судан (278).

ВОЗ классифицировала риск, связанный с эпидемией, как очень высокий. Хотя число фактически затронутых стран ограничено (26), существуют условия для распространения инфекции, и 1 миллиард человек проживает в зонах риска. Существует «повышенный риск трансграничной передачи, обусловленный проницаемыми границами, недостаточным надзором и плохой осведомленностью в сообществах», пишет ВОЗ.

Среди других проблем – наличие конфликтов, «которые затрудняют доступ пострадавшего населения к услугам лечения и профилактики». Более того, многие страны «исчерпали свои возможности реагирования», поскольку они «одновременно сталкиваются с масштабными эпидемиями холеры и другими чрезвычайными ситуациями».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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