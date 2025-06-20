Сладкие напитки никак не связаны со старческим слабоумием

Потребление сладких напитков во взрослом возрасте не связано с повышенным риском развития деменции в старости.

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного под руководством Медицинской школы Чжэцзянского университета в Ханчжоу (Китай), и опубликованного в журнале JAMA Psychiatry.

«Чрезмерное потребление сахара способствует бремени метаболических заболеваний, таких как ожирение и диабет, которые являются важными факторами риска развития деменции», – пишут исследователи. – Сладкие напитки являются основным источником потребления сахара; примерно 20% пожилых людей в Соединенных Штатах потребляют их ежедневно».

По этой причине предыдущие исследования изучали связь между потреблением сладких напитков (или с подсластителями) и риском развития деменции, но не пришли к однозначным выводам. Поэтому для нового исследования команда рассмотрела данные почти 11 000 американцев, связывая потребление этих продуктов во взрослом возрасте с риском снижения когнитивных способностей в более позднем возрасте.

«Мы не наблюдали никакой связи между потреблением сладких напитков и риском развития деменции», – пишут исследователи, подчеркивая, что эти результаты ни коим образом не опровергают отрицательное влияние этих продуктов на другие аспекты здоровья. Действительно, они указывают, «учитывая вредное воздействие на метаболическое здоровье и влияние на хронические заболевания, связь между ранним потреблением сладких и сладких напитков и риском развития деменции следует изучить», – заключают они.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube