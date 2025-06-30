Участие мужчин старше 45 лет в программах ВРТ связано с повышенным риском выкидыша

Исследователи обнаружили, что возраст мужчины играет важную роль в его репродуктивном успехе, что ставит под сомнение представление о том, что возраст сперматозоидов не оказывает существенного влияния после оплодотворения.

Они обнаружили, что сперма от мужчин старшего возраста приводила к снижению показателей рождаемости живых детей – даже при использовании молодых донорских яйцеклеток.

Эксперты заявили, что их результаты следует учитывать в процессе консультирования врачей и пациентов по вопросам ЭКО.

В исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction, были проанализированы 1712 циклов донорства яйцеклеток в период с 2019 по 2023 год в шести центрах ЭКО в Италии и Испании.

Во всех циклах использовались свежие донорские яйцеклетки со средним возрастом донора 26 лет и замороженная сперма от партнеров-мужчин. Оплодотворенные яйцеклетки затем переносились предполагаемым матерям, средний возраст которых составлял 43 года.

Участники были разделены на две группы – мужчины в возрасте 45 лет и моложе и мужчины старше 45 лет. Хотя показатели оплодотворения и развития эмбрионов в обеих группах были схожими, в исходах беременностей выявились различия.

Частота выкидышей (потери ребенка до 24 недель) была заметно выше среди пар, где партнер-мужчина был старше 45 лет, достигая 23,8% по сравнению с 16,3% в группе более молодых отцов.

Коэффициенты рождаемости также были ниже в старшей возрастной группе отцов: 35,1% против 41% у мужчин в возрасте 45 лет и моложе.

Обсуждая результаты исследования, доктор Мария Кристина Гульельмо, эмбриолог из клиники репродуктивной медицины Eugin Italy, отметила: «Традиционно возраст матери был в центре внимания в репродуктивной медицине, но наши результаты показывают, что возраст партнера-мужчины также играет решающую и независимую роль».

Она объяснила, что с возрастом у мужчин непрерывное деление стволовых клеток спермы увеличивает вероятность ошибок репликации ДНК.

В свою очередь, это может нарушить развитие эмбриона и повысить риск выкидыша, сказала она.

Доктор Гульельмо добавила: «Наши результаты подчеркивают необходимость того, чтобы клиники по лечению бесплодия придерживались более сбалансированного подхода, признающего роль отцовского возраста. Клиники должны информировать пациентов-мужчин о том, как преклонный возраст отца может повлиять на потенциальную фертильность, успешность беременности и риск выкидыша».

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube