ВОЗ выступила за дальнейшее повышение цен на табак, алкоголь и сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением и необходимости повысить цены на табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки как минимум на 50%.

«Сегодня ВОЗ выступила с новой крупной инициативой, призывающей страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки по крайней мере на 50% к 2035 году за счет налогов на здравоохранение в целях борьбы с хроническими заболеваниями и получения жизненно важных государственных доходов», – говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

По данным организации, потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей во всем мире.

«Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет», – отметили в ВОЗ.

Женева, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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