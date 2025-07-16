Окситоцин в виде капель в нос новорожденным может защитить от аутизма, шизофрении и СДВГ

Нескольких капель окситоцина в нос, вводимых с рождения в течение недели, может быть достаточно для профилактики таких состояний, как аутизм, шизофрения и СДВГ.

Фактически, окситоцин, также известный как гормон рождения, поскольку он стимулирует сокращения матки и способствует грудному вскармливанию, может восстанавливать дефекты гематоэнцефалического барьера – защиты мозга от вредных веществ, которая нарушается при некоторых психических и нейроразвивающих расстройствах. Это подтверждает международное исследование, проведённое Итальянским технологическим институтом (ИИТ) и поликлиникой IRCCS Ospedale San Martino в Генуе под руководством Франческо Папалео, директора исследовательской группы Genetics of Cognition, при поддержке фонда Telethon Foundation, результаты которого недавно были опубликованы в журнале Brain.

Исследования показали, что после лечения окситоцином когнитивно-поведенческие и иммунные нарушения улучшаются при синдроме Ди Джорджи – редком генетическом заболевании, вызванном отсутствием участка хромосомы 22q11.2 и характеризующемся психическими и нейропсихическими нарушениями развития. Эти улучшения, вызванные окситоцином, обусловлены восстановлением дефектов гематоэнцефалического барьера.

«Синдром Ди Джорджи, который встречается у одного из тысячи новорожденных, связан с нарушениями иммунной системы и целым спектром социальных и интеллектуальных нарушений. В частности, у этих детей в детстве часто диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра, а во взрослом возрасте – шизофрению. В нашем исследовании, – объясняет Папалео, координатор исследования, – мы продемонстрировали, что у пациентов с этим синдромом повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера, защитной структуры мозга, ответственна за изменения в иммунной системе и поведении». Это связано со снижением уровня белка клаудина-5, объясняет Джулия Кастеллани, соавтор исследования и научный сотрудник Итальянского технологического института и поликлиники Сан-Мартино. Этот белок отвечает за застёжки-молнии, обеспечивающие более эффективное закрытие барьера, который, подобно «воротам», может отбирать вещества, поступающие в нервную систему. Однако при его дефиците застёжка-молния барьера ослабевает, что позволяет проникнуть молекулам, вредным для нервной системы.

Как исправить эти дефекты, объясняют Папалео и Кастеллани: «Мы использовали мышей с синдромом Ди Джорджи, которым ежедневно вводили окситоцин в виде назальных капель в течение одной недели после рождения. У животных, которым вводили окситоцин, через 35 дней (этап развития у мышей, эквивалентный подростковому возрасту человека) мы наблюдали, как окситоциновое вмешательство снижало когнитивно-поведенческие расстройства и улучшало баланс иммунной системы как на церебральном, так и на периферическом уровне, с долгосрочным эффектом». Эти результаты, заключают исследователи, «демонстрируют, что профилактическое, безопасное и неинвазивное введение окситоцина при рождении может изменить исход нейроразвития на протяжении всей жизни при синдроме Ди Джорджи и, возможно, при многих других нарушениях нейроразвития, связанных с дефектами гематоэнцефалического барьера».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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