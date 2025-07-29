Новое исследование: болезнь Альцгеймера можно диагностировать через 3,5-4 года после первых симптомов

Согласно исследованию, опубликованном в Международном журнале гериатрической психиатрии, болезнь Альцгеймера может диагностироваться через 3,5-4,1 года с момента появления первых симптомов. Это исследование является первым систематическим обзором и метаанализом международных данных, посвященных времени, необходимому для постановки диагноза деменции.

Исследователи проанализировали данные 13 ранее опубликованных исследований, проведенных в Европе, США, Австралии и Китае, в которых приняли участие в общей сложности 30 257 человек.

Эксперты оценили время между появлением симптомов (выявленных в ходе интервью или изучения медицинских карт пациентов или членов их семей) и окончательным диагнозом деменции. Согласно предыдущим исследованиям, в богатых странах диагностируется лишь 50-65% случаев, а во многих других странах этот показатель ещё ниже.

Ведущий автор исследования Василики Оргета объясняет, что ранняя диагностика может улучшить доступ к лечению, а для некоторых пациентов продлить время жизни с легкой формой деменции.

В своем анализе исследователи обнаружили, что средняя задержка между появлением симптомов и постановкой диагноза составляет 3,5 года или 4,1 года для деменции с ранним началом; в некоторых группах вероятность более длительной задержки еще выше, например, у лиц с началом заболевания в более молодом возрасте или у лиц с лобно-височной деменцией.

Симптомы деменции часто ошибочно принимаются за нормальные признаки старения, а страх, стигматизация и недостаточная осведомленность об этом заболевании могут удерживать людей от обращения за помощью.

Исследователи приходят к выводу, что в системах здравоохранения несогласованные пути направления пациентов к специалистам, плохой доступ к специалистам и недостаточное финансирование клиник по проблемам памяти могут стать причинами дальнейших задержек.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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