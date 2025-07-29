К 2025 году рак печени будет встречаться у пациентов в два раза чаще

Алкоголь и инфекции гепатита B и C являются причиной большинства случаев рака печени. Профилактика и стимулирующая вакцинация могут помочь снизить число случаев заболевания, которое может удвоиться к 2050 году, согласно исследованию, опубликованному во вторник, 29 июля.

Исследование проблематики рака печени было выполнено комиссией экспертов из шести стран (Китая, США, Южной Кореи, Италии, Испании и Франции) и опубликовано в медицинском журнале The Lancet . Оно подчеркивает «необходимость глобальных действий» против этого заболевания после тщательного изучения имеющихся исследований и данных.

Рак печени занимает шестое место по распространённости и третье место по смертности от рака. По данным Всемирной онкологической организации, к 2050 году число новых случаев заболевания во всём мире увеличится почти вдвое – до 1,52 миллиона в год, а число смертей от него достигнет 1,37 миллиона человек.

Восемь из десяти этих видов рака – гепатоцеллюлярная карцинома, форма которой особенно распространена в Восточной Азии, Северной Африке и Юго-Восточной Азии. В период с 2000 по 2014 год пятилетняя выживаемость пациентов во всем мире составляла от 5% до 30%.

Однако три из пяти случаев рака печени обусловлены предотвратимыми факторами риска, которые, по мнению исследователей, следует устранить: вирусным гепатитом, употреблением алкоголя и неалкогольной жировой болезнью печени (характеризующейся накоплением жира в печени, часто связанным с ожирением).

Ожидается, что вирусы гепатита В и С останутся основными причинами рака печени в 2050 году, хотя их доля снизится (36,9% случаев по сравнению с 39% для первого, 25,9% по сравнению с 29,1% для второго).

В исследовании говорится, что вакцинация от гепатита В является наиболее эффективным средством профилактики, однако «охват ею остается низким в Африке и регионах с низким уровнем ресурсов» из-за ее «стоимости, нежелания вакцинироваться и недостаточной осведомленности о ее эффективности», а также отсутствия обязательной вакцинации.

«В 2015 году вакцинация новорожденных и младенцев позволила предотвратить 210 миллионов новых случаев заражения хроническим гепатитом В и, как ожидается, позволит сократить предполагаемое число смертей до 1,1 миллиона к 2030 году», – сообщают исследователи.

По их словам, если вакцинация не будет усилена, «ожидается, что в период с 2015 по 2030 год произойдет 17 миллионов смертей, связанных с гепатитом В».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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