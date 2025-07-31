Родители «усыновили» эмбрион, которому 30 лет, и получили здорового ребенка

В США из эмбриона, который пролежал в заморозке 30 лет, родился здоровый ребенок. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Таддеус Дэниел Пирс «вырос из эмбриона, хранившегося 30 с половиной лет», он появился на свет 26 июля.

Журнал пояснил, что родители младенца «усыновили» эмбрион у женщины, которая прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1994 году.

Тогда было получено четыре эмбриона. Один из них перенесли в матку женщины, а остальные три были подвернуты криоконсервации.

Отмечается, что у новорожденного есть 30-летняя сестра.

Когда родители Таддеуса показали его фотографии донору яйцеклетки, то женщина заметила, что он очень похож на ее дочь, пишет издание.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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