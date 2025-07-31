После 50 лет наступает переломный момент, и организм стареет – новое исследование

Старение не происходит медленно и равномерно: примерно в возрасте 50 лет наступает переломный момент, начиная с которого ухудшение состояния органов и тканей ускоряется.

Именно это обнаружилось в ходе исследования, опубликованного в журнале Cell, проведенного Китайской академией наук, в котором были проанализированы изменения, обнаруженные в ряде возрастных белков: первыми начали разрушаться кровеносные сосуды, а затем поджелудочная железа и селезенка.

Другие предыдущие исследования, например, опубликованное в августе 2024 года в журнале Nature Aging, уже выявили наличие ключевых этапов в процессе старения, которые знаменуют собой радикальные изменения на биомолекулярном уровне: в том случае первый этап приходился на возраст 44 года, а второй – на 60 лет.

Исследователи под руководством Инцзе Дин взяли образцы органов и тканей у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, погибших в результате несчастного случая с черепно-мозговой травмой. Таким образом, им удалось составить каталог белков, присутствующих в различных системах, и их уровней в зависимости от возраста. Результаты показали особенно выраженные изменения в возрасте от 45 до 55 лет, что обусловлено существенной перестройкой тканей.

«Цель нашего исследования – создать комплексный атлас белков, охватывающий весь процесс старения человека на протяжении 50 лет, – говорят авторы. – Необходимо прояснить механизмы, лежащие в основе белкового дисбаланса в различных органах и тканях. Эти знания могут способствовать разработке целевых мер борьбы со старением и связанными с ним заболеваниями».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube