Рак легких можно не только накурить, но и наесть

Новое исследование предполагает, что существует множество причин избегать употребления ультраобработанных продуктов, включая их связь с болезнями сердца, диабетом и ожирением, Но еще они могут вызвать повышенный риск рака легких.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ультраобработанные продукты содержат ингредиенты, «которые никогда или редко используются на кухне, или классы добавок, функция которых заключается в том, чтобы сделать конечный продукт вкуснее или привлекательнее».

Эти ингредиенты, которые содержатся в таких продуктах, как газированные напитки, чипсы, пакетированные супы, куриные наггетсы и мороженое, могут включать консерванты против плесени и бактерий, искусственные красители, эмульгаторы, предотвращающие расслоение, а также добавленный или измененный сахар, соль и жиры, чтобы сделать еду более привлекательной.

По данным исследования, опубликованного во вторник в журнале Thorax , у людей, которые едят больше всего ультраобработанных продуктов, риск заболевания раком легких на 41% выше, чем у тех, кто ест меньше всего, даже с учетом других факторов, таких как курение.

В рамках данного исследования ученые проанализировали данные более 100 000 человек, заполнивших анкету по частоте потребления продуктов питания в рамках Национального обследования здоровья и питания, о своих пищевых привычках и сравнили полученную информацию с медицинскими записями о диагностике рака легких.

В среднем люди потребляли около трех порций ультрапереработанных продуктов в день, чаще всего это были мясные блюда, диетические или содержащие кофеин безалкогольные напитки, либо без кофеина, пишут авторы исследования.

«Промышленная переработка изменяет пищевую матрицу, влияя на доступность и усвоение питательных веществ, а также приводит к образованию вредных загрязняющих веществ», – добавили исследователи. Они особо выделили акролеин, который может образовываться при сжигании табака, древесины, пластика и бензина, а также при приготовлении жиров и масел при высоких температурах, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Они предположили, что упаковочные материалы также могут быть частью данной проблемы.

Исследование является наблюдательным, то есть, несмотря на чёткость и надёжность методов, оно всё ещё не может окончательно доказать, что эти продукты вызывают рак лёгких, а лишь то, что между ними существует связь, заявил доктор Дэвид Кац, специалист по профилактической медицине и образу жизни и основатель некоммерческой организации True Health Initiative – глобальной коалиции экспертов, занимающихся доказательной медициной образа жизни. Он не принимал участия в исследовании.

«Это исследование убедительно свидетельствует о том, что (ультраобработанные продукты) могут способствовать риску рака легких», – сказал он.

Рак легких – это не только курение

Рак легких является распространенной формой рака: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 2,4 миллиона новых случаев заболевания.

По словам Каца, курение является основным фактором риска развития рака легких, однако даже некурящие люди могут заболеть, что говорит о наличии других факторов.

Он добавил, что часто употребление ультрапереработанных продуктов связано с более низким качеством питания, например, с повышенным потреблением насыщенных жиров, химикатов, соли и сахара, а также с более высоким потреблением калорий.

Эти факторы «могут спровоцировать воспаление – основной путь развития и прогрессирования рака – и повреждать микробиом, нарушая работу иммунной системы», – считает эксперт. Сочетание избыточного воспаления и ослабленного иммунитета даёт преимущество чужеродным клеткам. Именно в этом сценарии и начинается рак.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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