Правила безопасного загара: рано утром, в тени, с защитой специальных средств

Лето ассоциируется с загаром, но важно понимать, что этот процесс на самом деле означает для нашего организма.

Загар – это физиологическая реакция кожи на воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей: когда кожа контактирует с солнечным светом, меланоциты, специализированные клетки, расположенные в базальном слое эпидермиса, стимулируются к выработке меланина – тёмного пигмента с защитной функцией. Меланин поглощает часть УФ-излучения, помогая уменьшить повреждение клеточной ДНК, и, таким образом, играет решающую роль в ограничении преждевременного старения кожи и предотвращении развития более серьёзных заболеваний, таких как рак кожи. Как совместить желание загара – того, что нам нравится, потому что он придаёт нам здоровый и отдохнувший вид – с рисками, связанными с его воздействием? Можно рассмотреть непрямой солнечный свет, который, если им управлять осознанно, станет ценным союзником для достижения золотистого цвета здоровой кожи, избегая при этом вредного воздействия прямых солнечных лучей. Этим летом тень – новое солнце.

Можно ли загореть без прямого воздействия солнца?

Несмотря на действие меланина, прямое воздействие солнца, особенно в середине дня, не рекомендуется. Однако существуют другие способы получить более плавный, безопасный и стойкий загар. Даже когда мы не находимся под прямыми солнечными лучами, меланин может активироваться лучами, отраженными от песка, воды или светлых поверхностей. Фактически, тень может лишь частично снизить воздействие ультрафиолета: до 50%, в зависимости от типа тени и окружающей среды. На самом деле, загар можно получить и под зонтиком, во время занятий спортом и даже в тени леса. Загар, по сути, зависит не только от прямых солнечных лучей, но и от отраженных и рассеянных лучей, которые попадают на кожу, даже когда мы их не замечаем. Например, песок может отражать до 15% ультрафиолетовых лучей, вода – до 25%, а бетон – до 12%. Поэтому такой загар называется «активным загаром в тени».

Однако даже в тени важно защищать кожу солнцезащитными средствами с фильтрами, поскольку она продолжает подвергаться значительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Использование SPF 50 не препятствует загару, но обеспечивает более плавный и безопасный загар: настоящий секрет ровного, естественного и стойкого загара заключается именно в этом постепенном подходе. Активный солнцезащитный крем допускает фильтрованное воздействие солнца, позволяя коже активировать выработку меланина без риска солнечных ожогов, способствуя здоровому и стойкому загару. Особенно осторожными следует быть людям с очень светлой кожей (фототипы I и II), страдающим такими кожными заболеваниями, как дерматит, псориаз или розацеа, а также тем, кто принимает фотосенсибилизирующие препараты, которые могут повысить чувствительность кожи к солнечному свету.

Лучшее время для загара – раннее утро и поздний вечер, когда ультрафиолетовые лучи менее интенсивны.

Как подготовить кожу к загару методом «Активная тень»

Даже тем, кто использует стратегию «Активная тень», подготовка кожи крайне важна. Вот несколько советов:

● Мягкое отшелушивание: помогает удалить омертвевшие клетки, делая кожу более восприимчивой к солнечному свету.

● Ежедневное увлажнение (с использованием кремов, богатых витамином Е): питание кожи необходимо для стойкого загара; сухая кожа плохо загорает и быстрее шелушится. Витамин Е, в частности, помогает противодействовать окислительному стрессу, вызванному УФ-лучами, способствует регенерации клеток и сохраняет кожу эластичной и сияющей, способствуя более ровному и стойкому загару.

● Диета, богатая каротиноидами, витамином А и витамином С, как минимум за 15 дней до выхода на солнце: включение в рацион таких продуктов, как морковь, абрикосы, помидоры, перец и шпинат, помогает стимулировать выработку меланина, подготавливая кожу к лучшей реакции на солнце и способствуя более быстрому, интенсивному и ровному загару.

Сколько держится загар «Активная тень»? Загар, полученный постепенно, даже под воздействием солнечных лучей или в тени, как правило, сохраняется дольше, поскольку он учитывает естественный ритм обновления клеток кожи. Когда меланин вырабатывается медленно и равномерно, без травм, таких как солнечные ожоги или чрезмерное воздействие солнца, загар получается более ровным, глубоким и стойким. Благодаря этой технике золотистый загар начинает исчезать уже через 2-3 недели, но может сохраняться дольше при бережном уходе за кожей. Ежедневное увлажнение, использование питательных кремов и регулярное употребление фруктов и овощей, богатых каротиноидами, помогают сохранить сияние и упругость кожи даже после лета. Также важно избегать агрессивных скрабов, слишком горячего душа и средств, содержащих спирт, которые могут обезвоживать и ускорять обновление кожи. Мягкий и последовательный уход, как для тела, так и для тела, – лучший способ продлить удовольствие от красивого загара даже после окончания отпуска.

Когда следует обратиться к врачу?

После лета важно ещё внимательнее следить за своей кожей. Если вы заметили изменение формы, цвета или размера родинок, появление новых пятен, шелушение, которое не заживает, или необычное покраснение, не игнорируйте их. Даже незначительные признаки могут указывать на повреждение кожи солнцем. Осмотр у дерматолога – лучший способ своевременно принять меры и обеспечить здоровье кожи в долгосрочной перспективе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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