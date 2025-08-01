В Турции турист умер после операции по пересадке волос

В Стамбуле после пятичасовой операции по пересадке волос скончался турист из Великобритании. Об этом пишет британский таблоид Sun.

По его данным, 38-летний британец прилетел в Стамбул и в понедельник перенес пятичасовую операцию по пересадке волос. Однако вскоре после операции состояние пациента ухудшилось. Мужчину экстренно доставили в больницу для оказания неотложной помощи, но врачи не смогли его спасти.

Причины резкого ухудшения самочувствия и смерти устанавливаются, проводятся назначенные правоохранителями экспертизы. Полиция допросила персонал поликлиники, где выполнялась операция.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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