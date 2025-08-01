Как восполнить летом дефициты воды и витаминов с помощью овощей и фруктов

Летом организм теряет много воды, а также витаминов и минералов, поэтому больше нуждается в природных источниках для восполнения дефицитов.

Поддержание правильного водного баланса крайне важно для предотвращения теплового удара и усталости. Помимо золотого правила выпивать не менее двух литров воды в день, восполнению жидкости также может способствовать рацион питания.

Такие продукты, как огурцы, арбуз, дыня, цуккини и красные ягоды, которые в основном состоят из воды, идеально подходят для приготовления лёгких и освежающих блюд.

Кроме того, диетологи советуют обратить внимание на семена льна, чиа и сухофрукты – это известные источники энергии и омега-3 жирных кислот. Данные продукты незаменимы, когда световой день становится длиннее, а потребность в энергии для поддержания концентрации и энергетического обмена возрастает. Другой пример – жирная рыба, например, сардины, ценный союзник благодаря содержанию витамина D и незаменимых жирных кислот.

Кроме того, врачи советуют обратить внимание на продукты, способствующие улучшению качества кожи и красивому загару. Для этого надо употреблять в пищу блюда с абрикосами, морковью и помидорами – ценными источниками бета-каротина, а также красными фруктами и цитрусовыми, богатыми антиоксидантами. Для питания и упругости кожи необходимы продукты с «полезными жирами», такие как авокадо и оливковое масло первого холодного отжима.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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