В мире растет число случаев детской гипертонии

Большое исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, сообщает, что показатели детской гипертонии растут во всем мире, при этом стойкая гипертония (т. е. гипертония, выявленная при нескольких измерениях) демонстрирует заметный ежегодный рост на 7,2% в период с 2006 по 2021 год.

3,89% детей и подростков страдают от постоянной гипертонии, 11,85% – от эпизодической гипертонии, что подчеркивает, что детская гипертония становится растущей проблемой общественного здравоохранения.

Исследование проводилось в США и Китае. Исследователи провели систематический обзор и метаанализ всех опубликованных исследований, чтобы оценить глобальную распространённость гипертонии у детей и подростков. Случаи были классифицированы как устойчивая гипертония и эпизодическая гипертония.

Устойчивая гипертония определялась как повышенное артериальное давление, подтвержденное в трех или более отдельных случаях, в то время как эпизодическая гипертония основывалась на одном скрининговом посещении.

Исследователи включили в анализ оригинальные исследования, проведенные среди детей и подростков в возрасте до 19 лет, в которых сообщалось о распространенности гипертонии среди населения в целом. Среди 3 609 065 детей и подростков, включенных в анализ, 16 328 имели постоянную гипертонию, а 538 735 – эпизодическую. Эти показатели были значительно выше у детей и подростков с ожирением или избыточным весом: 16,35% детей с ожирением страдали гипертонией; 6,79% детей с избыточным весом страдали гипертонией. Среди детей с нормальным весом гипертония наблюдалась у 2,57%.

Более того, исследователи наблюдали тенденцию к росту с течением времени: число случаев хронической гипертонии увеличивалось на 7,20% в год в период с 2006 по 2021 год; число случаев эпизодической гипертонии, по оценкам, увеличивалось на 0,33% в год в период с 1987 по 2022 год. Устойчивая гипертония была наиболее распространена в регионе Западной части Тихого океана (5,33%). Более того, самые высокие показатели были в богатых странах (4,87%). Эпизодическая гипертония была наиболее распространена в регионе Западной части Тихого океана (13,16%) и Африке (12,35%), тогда как самая низкая распространенность была зарегистрирована в регионе Восточного Средиземноморья (9,32%). Самые высокие показатели также были в богатых странах (13,08%).

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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