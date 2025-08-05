Люди все чаще болеют гельминтозами, причем часто – скрытыми

В мире растет число случаев гельминтозов, причем часто они носят скрытный характер. Об этом сообщает пресс-служба Пироговского университета.

Как рассказал ассистент кафедры морфологии Вячеслав Артищев, гельминты – это паразитические черви, обитающие в организме человека, вызывающие группу заболеваний, известных под общим названием гельминтозы. Несмотря на то, что люди привыкли считать эти болезни «детскими» или характерными для отдалённых регионов, реальность такова: гельминтозы распространены по всему миру, включая крупные города и благополучные страны, и могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека. Особенно опасны они из-за своей склонности к хроническому течению, многообразию клинических форм и способности маскироваться под другие болезни.

Попадая в организм человека, гельминты используют его как источник питания, среду обитания и размножения. Путь проникновения чаще всего фекально-оральный – через грязные руки, немытые овощи и фрукты, воду, а также недостаточно термически обработанное мясо или рыбу. Некоторые паразиты способны проникать через кожу – это характерно, например, для анкилостом. Отдельная категория – передача через животных, в том числе домашних: кошки и собаки нередко являются резервуаром для личинок или яиц гельминтов, способных заражать человека. Именно поэтому профилактика гельминтозов немыслима без соблюдения элементарной гигиены: мытья рук перед едой и после улицы, обработки овощей и фруктов, термического приготовления мяса и рыбы, а также регулярной дегельминтизации домашних животных. Контакт с потенциально заражённой почвой, особенно у детей, также требует особой осторожности – игрушки, принесённые с улицы, не должны попадать на кухонные поверхности, а обувь и одежду после прогулки важно не смешивать с домашними предметами быта.

Оказавшись внутри, гельминты проходят сложный цикл миграций: некоторые – такие как аскариды – после попадания в кишечник проникают в кровь, достигают печени, сердца, лёгких, а затем вновь возвращаются в желудочно-кишечный тракт. Этот процесс сопровождается механическим повреждением тканей и воспалением. Но самое опасное – не столько механическое воздействие, сколько хроническое влияние паразитов на иммунную систему и обмен веществ. Они угнетают иммунитет, создавая благоприятные условия для вторичных инфекций, а также могут способствовать аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму. Кроме того, многие гельминты выделяют токсины, отравляющие организм и нарушающие работу внутренних органов.

Некоторые виды паразитов особенно опасны из-за своей склонности к инвазии жизненно важных органов. Например, эхинококки образуют кисты в печени, лёгких, а иногда и в головном мозге. Такие образования требуют хирургического вмешательства, а иногда приводят к летальному исходу. Свиной цепень в стадии личинки может проникать в мозговую ткань, вызывая цистицеркоз – одно из наиболее тяжёлых паразитарных заболеваний человека.

Гельминтозы трудно диагностировать. Симптомы нередко неспецифичны – слабость, утомляемость, головные боли, снижение аппетита, боли в животе, нестабильный стул. Нередко гельминты дают клинику, напоминающую хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей или органов дыхания. При этом анализы – особенно одноразовые – не всегда дают точный результат. Диагностика требует системного подхода: многократных микроскопических исследований, серологических тестов, в некоторых случаях – ПЦР или УЗИ для обнаружения кист и инкапсулированных форм. Именно поэтому профилактика – единственный по-настоящему надёжный метод борьбы с гельминтами. Она включает не только личную гигиену, но и контроль за источниками заражения: исключение употребления сырой или слабообработанной рыбы и мяса, особенно дичи и речной рыбы, регулярную дегельминтизацию животных, санитарную обработку поверхностей, игрушек и предметов, с которыми контактируют дети.

Опасность гельминтов ещё и в том, что человек может быть их носителем годами, не подозревая об этом. В течение этого времени паразиты не только истощают ресурсы организма, но и способствуют развитию хронических воспалений, нарушений всасывания витаминов и минералов, снижению массы тела и работоспособности.

Особенно тяжело переносят гельминтозы дети – на фоне инвазии может замедляться физическое и умственное развитие, снижаться обучаемость, появляться признаки гиповитаминоза. Чтобы этого избежать, важно формировать у детей устойчивые гигиенические привычки с раннего возраста: не брать в рот предметы, не гладить бездомных животных, мыть руки после контактов с песком, землёй, водой.

«Паразитарные болезни – это не пережиток прошлого и не удел отсталых стран. Они живут рядом с нами, проникают в наш организм незаметно и действуют медленно, но разрушительно. И чем раньше человек осознает это и начнёт действовать осознанно – тем выше его шансы сохранить здоровье», – отметил Вячеслав Артищев.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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