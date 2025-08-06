В США сворачивают финансирование разработки вакцин, которые помогли в борьбе с ковидом

Министр здравоохранения Дональда Трампа и противник вакцинации вакцинации Роберт Кеннеди-младший объявил 5 августа, что Соединенные Штаты прекратят финансирование разработки нескольких мРНК-вакцин – перспективной технологии, которая спасла миллионы жизней во время пандемии COVID-19.

«Мы изучили научные данные, выслушали экспертов и приступаем к действиям», – заявил Роберт Кеннеди-младший, объявив о завершении 22 инвестиций на общую сумму «примерно 500 миллионов долларов».

Это финансирование было сосредоточено на разработке методов лечения птичьего и свиного гриппа несколькими крупными фармацевтическими компаниями, такими как Moderna, Pfizer и Sanofi. Вакцины на основе матричных РНК очень перспективые, особенно в борьбе с вирусами и раком.

«Данные показывают, что эти вакцины не обеспечивают эффективной защиты от инфекций верхних дыхательных путей, таких как COVID-19 и грипп», – заявил министр Кеннеди, не вдаваясь в подробности. Он также усомнился в их безопасности, заявив, что перенаправит средства на «более безопасные» технологии.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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