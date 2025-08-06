В Сеченовском университете впервые применили новый максимально щадящий метод лечения геморроя

В клинике факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского университета применили методику радиочастотной абляции (РЧА) для лечения геморроидальных узлов. РЧА в отличие от других методов проходит под объективным контролем – прибор нового поколения показывает сопротивление ткани, и врач понимает, когда процедуру нужно закончить. После подобного вмешательства пациент может быть выписан уже через несколько часов.

Радиочастотная абляция довольно долгое время применяется в лечении онкологических заболеваний. Но в связи с особенностями первых аппаратов РЧА в проктологии популярной не стала, поэтому в последующем уступила место другим малоинвазивным методикам, в частности, лазерной.

«В процессе лечения геморроя любым методом существует определенный алгоритм. Врачи удаляют сосуд, который питает геморроидальный узел, и геморроидальную ткань, – рассказывает Юрий Киценко, доцент Кафедры факультетской хирургии №1, – если с геморроидальной тканью отлично справляется и лазер, и РЧА, то применяя лазер при удалении сосуда, невозможно контролировать направление его воздействия. И это рискованно, так как можно повредить сосуд, чего категорически нельзя допускать».

РЧА дает возможность довести иглу практически до сосуда без опасений, что он будет поврежден. Направление воздействия волны РЧА известно и предсказуемо – только назад, поэтому врач полностью контролирует ситуацию. РЧА проходит под местной седацией, также применяется охлаждение, как встроенное в аппарат, так и дополнительное.

Ранее хирурги клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко впервые в России применили РЧА пациентке с образованием околощитовидной железы. «Процедура была выполнена через проколы под УЗИ-наведением. После операции был достигнут прекрасный косметический эффект – у пациентки от вмешательства не осталось никаких следов. Абляция не занимает столько времени, как полноценная операция, опухоль фактически «выпаривается» – ее разрушение достигается без преувеличения за несколько минут», – говорит Федор Ветшев, заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 Сеченовского Университета.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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