Что делать, если в жару болит голова

У многих людей в жаркую погоду часто появляются головные боли. Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Наталья Суворинова пояснила – как правило, это происходит от обезвоживания. Поэтому для профилактики необходимо много пить.

В норме у здорового человека голова болеть не должна. Если это происходит, то можно принять обезболивающее и постараться находится в покое до его действия.

Профилактикой головной боли служит соблюдение режима дня, полноценный сон, правильное здоровое питание, занятия спортом.

⁠Тактику обследования при частых головных болях выбирает врач-невролог, в зависимости от вида цефалгии. Это могут быть доплерография сосудов головы и шеи, осмотр глазного дна, общий анализ крови, при необходимости назначают ЭЭГ или МРТ по показаниям.

Стоит отметить, что отдельные продукты, такие, как сыр, красное вино, какао, шоколад, орехи могут спровоцировать приступ мигрени.

Для лечения мигрени применяют как обезбаливающие, так и специальные противомигренозные препараты Триптаны. Также существует метод лечения моноклональными антителами, разрешенный у детей с 12 лет и взрослых. Для постановки диагноза и назначения лечения в данном случае должен быть привлечен врач.

