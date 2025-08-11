Американец последовал совету нейросети и попал в психлечебницу

В США мужчина попал в больницу после того, как последовал совету из нейросетей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine: Clinical Cases.

60-летний местный житель обратился в больницу и заявил, что его пытался отравить сосед, предложивший стакан вода. Мужчина сообщил врачам, что пьет только дистиллированную воду и придерживается строгого вегетарианства. Об употреблении каких-либо препаратов или добавок пациент поначалу не сообщил.

Лабораторное обследование выявило повышенное содержание хлоридов в сыворотке крови, одной из причин которого могло быть обезвоживание. Также у него обнаружили низкий уровень фосфатов, множественный дефицит микроэлементов, в том числе витаминов C, B12 и фолиевой кислоты.

В первые сутки у пациента проявились признаки усиливающейся паранойи, слуховые и зрительные галлюцинации. После попытки сбежать его поместили на принудительное психиатрическое лечение и назначили препарат от психоза, а позднее перевели в психиатрический стационар. Когда мужчина пошел на поправку, он сообщил, что у него ранее наблюдались другие симптомы: угри на лице, гемангиомы, усталость, бессонница и легкие нарушения координации. Все это согласовалось с предполагаемым отравлением бромом.

Оказалось, что за три месяца до этого американец посоветовался с ChatGPT по поводу здоровья. По рекомендации нейросети он заменил хлорид натрия (NaCl), то есть поваренную соль, на бромид натрия (NaBr). Рекомендованное вещество – белый кристаллический порошок без запаха, тоже имеющий соленый вкус, – мужчина приобрел в интернете.

Данных о том, какой именно вопрос пользователь задавал нейросети, не сохранилось. Вероятно, ChatGPT не получил пояснений, для каких целей мужчина ищет замену, и выдал информацию без дополнительного контекста. Дело в том, что соли брома могут использоваться вместо хлорида натрия, но не для употребления в пищу, а в бытовой химии – чистящих средствах и составах для обработки бассейнов. Врачи сами попробовали спросить нейросеть о том же, и среди ответов действительно увидели упоминание бромида.

Этот случай наглядно показывает, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья. По результатам опроса, в США примерно каждый шестой взрослый не реже раза в месяц обращается к генеративным чат-ботам для поиска медицинской информации и консультаций. Среди людей до 30 лет таких оказалось около четверти.

