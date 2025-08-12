Быстрая ходьба по 15 минут в день помогает здоровью не хуже спортзала

Быстрая ходьба хотя бы по 15 минут в день помогает поддерживать здоровье. В некоторых случаях она работает не хуже спортзала. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Preventative Medicine , врачи с 2002 по 2009 год опросили почти 85 000 американцев об их привычках в отношении физических упражнений, средней продолжительности тренировок, скорости ходьбы и состоянии здоровья. Затем эти же участники заполнили анкету примерно через 16 лет, а анализ полученных данных начался в 2023 году.

В среднем у участников исследования, которые ходили быстро не менее 15 минут каждый день, преждевременная смерть снизилась почти на 20% по сравнению со снижением на 4% среди участников, которые ходили медленно в общей сложности более трех часов в день.

Эксперты в области здравоохранения знают, что при регулярных физических нагрузках кровеносные сосуды расслабляются и расширяются немного лучше. Кроме того, физические упражнения весьма полезны для уровня холестерина, поэтому, по-видимому, они снижают уровень холестерина, и в целом они снижают риск рака и других хронических заболеваний.

Согласно последним исследованиям, ежедневные прогулки также могут снизить риск развития деменции или снижения когнитивных способностей у людей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера.

По данным медицинского центра Piedmont в Южной Каролине, ежедневная физическая активность, такая как ходьба, способствует улучшению сна и уменьшает воспаление, что улучшает структуру мозга. Кроме того, быстрая ходьба снижает риски возникновения сердечной недостаточности, аритмии и диабета 2 типа.

«Мысль заключается в том, что физические упражнения, как вы, возможно, знаете, очень сильно влияют на артериальное давление, а артериальное давление – один из самых экспоненциальных факторов риска. Примерно на каждые 20 пунктов артериального давления, превышающих 120 (что считается нормой или здоровым), риск сердечного приступа увеличивается примерно вдвое», – отмечают эксперты исследовательской группы – Таким образом, это очень мощный и экспоненциальный фактор риска, и мы знаем, что регулярные физические упражнения его снижают».

Москва, Елена Васильева

