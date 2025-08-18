В детском лагере в Башкирии отравились 25 человек, ведется проверка

Массовое отравление детей произошло в лагере «Патриот» Стерлибашевского района Башкирии. Накануне вечером в инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 пациентов – отдыхающих и вожатых лагеря. Среди них 22 ребенка и трое взрослых. 16 человек госпитализировали, остальных после осмотра медиками и оказания помощи отпустили домой. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести, наблюдается улучшение их самочувствия, отметил глава минздрава.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что госпитализированы 13 детей. Работа лагеря временно приостановлена «до выяснения всех обстоятельств», отметили в ведомстве. «Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся исследования биологических материалов персонала, заболевших, исследуются пробы пищевой продукции и сырья, а также проведена проверка санитарного состояния объекта, заявили в Роспотребнадзоре.

Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления детей в лагере. Надзорное ведомство оценит «соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и досуга несовершеннолетних, проверит наличие необходимых документов, свидетельствующих о здоровье сотрудников и отсутствии опасных заболеваний», – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты эпидемиологического расследования по факту массового отравления детей.

