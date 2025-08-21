российское информационное агентство 18+

Блоха заразила жителя Калифорнии чумой

Житель района озера Тахо получил положительный результат теста на чуму, сообщили представители органов здравоохранения Калифорнии. По их мнению, мужчина заразился после укуса инфицированной блохи. Насекомое покусало его в кемпинге в районе Саут-Лейк-Тахо.

Представители округа Эльдорадо сообщили в пресс-релизе, что с пациентом все в порядке, он восстанавливается дома под наблюдением медицинских работников.

«Чума естественным образом присутствует во многих частях Калифорнии, включая высокогорные районы округа Эльдорадо», – сказал Кайл Флифлет, исполняющий обязанности директора департамента общественного здравоохранения округа. «Важно, чтобы люди принимали меры предосторожности для себя и своих питомцев, находясь на открытом воздухе, особенно во время прогулок, походов и/или кемпинга в местах обитания диких грызунов», – добавили чиновники.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в среднем в США ежегодно регистрируется семь случаев заболевания людей чумой. Инфекция вызывается бактерией Yersinia pestis и передается человеку через укусы инфицированных блох или контакт с инфицированными животными. Симптомы инфекции обычно проявляются в течение двух недель после заражения и могут включать лихорадку, озноб, слабость и увеличение лимфатических узлов. Чуму можно лечить обычными антибиотиками.

По статистике, большинство случаев чумы регистрируется в сельской местности на западе США.

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии регулярно отслеживает популяции грызунов на предмет активности чумы и в этом году выявил четыре случая заражения грызунов в бассейне реки Тахо. По словам представителей округа Эльдорадо, до этого последний положительный случай в этом районе был зарегистрирован в 2020 году.

Чтобы предотвратить заражение, Центр по контролю и профилактике заболеваний предлагает сократить потенциальные места обитания грызунов, расчищая кусты, груды камней и мусор; использовать репелленты в местах возможного заражения; использовать средства от блох для домашних животных и не позволять животным, которые свободно гуляют в районах, эндемичных по инфекции, спать на вашей кровати.

Тахо, Елена Васильева

