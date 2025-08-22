Почему тянет на сладкое: научное объяснение сахарной зависимости

Причины тяги к сладкому могут быть разные, порой, мы заедаем стресс, воспринимая десерт в качестве вознаграждения за труды, но такой подход только усугубляет проблему. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

По ее словам, причины тяги к сладкому можно разделить на физиологические и психологические.

Известно, что углеводы – это основной источник энергии, которая необходима для физиологических процессов, происходящих в организме. Человеческий мозг – один из главных потребителей глюкозы, которая является основным источником энергии для нейронов. Поэтому интенсивная умственная нагрузка приводит к снижению уровня глюкозы в крови и появлению чувства голода.

Желание съесть тортик может быть обусловлено несбалансированных питанием. Длительные перерывы в приеме пищи, недостаток белков, жиров, медленных углеводов, также приводит к недостатку энергии и для ее быстрого восполнения организм просит быстрых углеводов. Также это связано с недостатком микроэлементов, таких как хром, магний, цинк, железо и витаминов группы В, которые принимают участие в углеводном обмене и регуляции уровня сахара в крови.

«Микробиота кишечника, в свою очередь, также может влиять на тягу к сладкому. Некоторые виды бактерий кишечника «любят» сахар и сигнализируют в мозг при его недостатке. Помимо этого, дизбактериоз кишечника со значительным ростом условно-патогенной микрофлоры или глистная инвазия, также приводят к тяге к сладкому», – пояснила Сайно.

Что касается психологических причин, то употребление сладкого активирует центр удовольствия в мозге, вызывая выброс дофамина и серотонина, что создает ощущение удовольствия и может привести к зависимости. Это так называемое «эмоциональное заедание», когда человек при стрессе, депрессии, грусти – тянется к сладкому как быстрому средству для поднятия настроения. Но это не решение самой проблемы, а ее усугубление.

В некоторых случаях сладкие блюда воспринимаются как награда, утешение, или ассоциируются с праздником, когда в детстве взрослые угощали конфетами. Человек вырастает, а ассоциации остаются, и в сложных ситуациях он обращается к сладкому за утешением, награждением.

