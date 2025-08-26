Мужчине впервые в истории пересадили легкое свиньи – чем акончился эксперимент

Пациенту впервые в истории медицины пересадили легкое свиньи. Сообщается, что эксперимент проводился на мужчине с необратимой смертью мозга. После трансплантации легкое оставалось жизнеспособным и функциональным в течение 9 дней.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Medicine, могут представлять собой первый задокументированный случай трансплантации легких от свиньи человеку и иметь потенциальное клиническое применение в будущем, объясняет автор исследования Цзяньсин Хэ из Первой аффилированной больницы Медицинского университета Гуанчжоу в Китае.

Ксенотрансплантация, которая включает пересадку органов от одного вида другому, представляет собой потенциальное решение нехватки человеческих органов для трансплантации. Предыдущие исследования продемонстрировали осуществимость пересадки почек, сердца и печени от генетически модифицированных свиней человеку. Однако трансплантация легких является более сложной задачей, чем трансплантация других твердых органов из-за их анатомической и физиологической сложности.

Команда врачей пересадила левое легкое генетически модифицированной свиньи 39-летнему мужчине, чей мозг был мертв после кровоизлияния, и органы которого поддерживались искусственно.

Эксперты следили за функцией легкого и реакцией иммунной системы человека. Свинья, у которой было взято легкое, была генетически модифицирована для предотвращения отторжения после трансплантации. Ученые обнаружили, что легкое не было немедленно отторгнуто иммунной системой и сохраняло жизнеспособность и функционирование в течение девяти дней.

Однако через 24 часа после трансплантации они наблюдали признаки повреждения лёгких, а на третий и шестой день после трансплантации – признаки отторжения лёгких, опосредованного антителами, и на девятый день эксперимент был остановлен.

Полученные результаты представляют собой первый шаг к трансплантации лёгких от свиньи человеку.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

