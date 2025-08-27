Итальянские ученые разработали новый метод лечения одной из самых тяжелых опухолей мозга

Новое оружие против глиобластомы, одной из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению опухолей головного мозга, разработала группа ученых из Неврологического института Милана. Эта группа провела исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications. В основе метода лежит использование иммунной защиты пациентов.

Исследовательская группа под руководством Серены Пеллегатты использует Т-лимфоциты, инфильтрирующие опухоль. Эти клетки иммунной системы присутствуют в глиобластоме, но их мало, и они часто «истощены», поэтому не выполняют своих функций. Метод, разработанный в Besta, позволяет собирать их вместе с опухолевой тканью, а затем изолировать и размножать в лаборатории для реимплантации.

В исследовании принял участие 161 пациент с диагнозом диффузная глиома. В лабораторных условиях tr-TIL, успешно выращенные из опухолей пациентов, вводились животным, что привело к замедлению роста опухоли у 70% животных и соответствующему повышению выживаемости.

Протокол уже адаптирован к стандартам Надлежащей производственной практики (GMP), что является основополагающим требованием для клинического применения, и следующим шагом станет начало клинического исследования ReacTIL, в ходе которого будет проверена безопасность и эффективность данной терапии у пациентов с глиобластомой.

Если результаты подтвердятся, пациентам станет доступна новая персонализированная стратегия лечения глиобластомы, которая, как подчеркнули в Бесте, «решит одну из самых сложных задач в онкологии», сообщает агентство ANSA.

