Жара старит организм так же, как алкоголь и курение

Многолетнее исследование показало, что периоды сильной жары ускоряют старение так же сильно, как курение или алкоголь. Чем чаще мы подвергаемся воздействию периодов сильной жары, тем быстрее стареет наш организм.

При каждом повышении температуры на 1,3°C, которому подвергался участник исследования, к его биологическим часам в среднем прибавлялось около 0,023-0,031 года.

По словам Цуй Го, эпидемиолога-эколога из Гонконгского университета, возглавлявшего исследование, это открытие, если рассматривать его на уровне популяции, может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения.

Исследование 24 922 человек на Тайване, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показывает, что длительное воздействие экстремальной жары ускоряет процесс старения и повышает уязвимость к проблемам со здоровьем, увеличивая биологический возраст человека (истинный возраст его органов, который часто отличается от его хронологического возраста) в степени, сопоставимой с курением или регулярным употреблением алкоголя.

Воздействие экстремальной жары, особенно в течение длительного времени, нагружает органы и может быть смертельным. Чтобы изучить долгосрочное воздействие волн тепла на старение, исследователи проанализировали данные медицинских визитов в период с 2008 по 2022 год. В этот период на Тайване было зафиксировано около 30 волн тепла – периодов очень высоких температур, длившихся несколько дней.

Исследователи использовали результаты нескольких медицинских тестов, включая оценку функции печени, легких и почек, артериального давления и воспаления, чтобы рассчитать биологический возраст. Затем они сравнили биологический возраст с общей кумулятивной температурой, которой участники, вероятно, подвергались, на основе их адреса проживания в течение двух лет, предшествовавших медицинскому визиту. Их расчеты показывают, что на каждые 1,3 °C, которым подвергался участник, в среднем к его биологическим часам добавлялось примерно 0,023-0,031 года.

Москва, Елена Васильева

