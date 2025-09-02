В ВОЗ оценили число страдающих от психических заболеваний в мире

В мире более 1 млрд человек страдают от психических заболеваний. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Более 1 млрд человек живут с нарушениями психического здоровья – тревожными расстройствами, депрессией и другими психическими дисфункциями, наносящими колоссальный ущерб людям и экономике», – говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что такие нарушения широко распространены во всех странах и среди всех групп населения, независимо от возраста и уровня дохода. Психические расстройства увеличивают расходы на медицинскую помощь и наносят экономический ущерб. Потери мировой экономики только от депрессии и тревожных расстройств оцениваются в размере 1 трлн долларов в год.

«Инвестиции в охрану психического здоровья – это инвестиции в людей, общество и экономику, пренебрегать которыми не может себе позволить ни одна страна», – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Женева, Зоя Осколкова

