Больше всего психически больных живет в Ненецком автономном круге

Ненецкий автономный округ (НАО) занял первое место среди российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами в 2024 году. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

В округе впервые выявленные психические расстройства и расстройства поведения составили 703,4 случая на 100 000 населения. На втором месте Архангельская область – 697,4 случая. Третью строчку занимает Республика Карелия (556,3). В пятерку также вошли Республика Мордовия (554) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6).

Самые низкие показатели зарегистрированы в Чеченской Республике – 42,8 случая на 100 000 человек. За ней следуют Севастополь (73,7) и Брянская область (96,8), сообщает агентство.

Москва, Елена Васильева

