Настоящий суперфуд: осенью врачи советуют налегать на кабачки

Кабачки на 95% состоит из воды и небольшого количества пищевых волокон, но имеют ряд уникальных свойств. В их составе присутствуют практически все витамины и минералы. Поэтому врачи рекомендуют выделить для них особое место в рационе.

Кабачок – это настоящий суперфуд, который заслуживает особого внимания. «Прежде всего это низкая калорийность и легкость для пищеварения. В 100 г кабачка всего около 24-27 ккал. Он легко усваивается и не перегружает желудок. Большое количество воды смягчает пищу и способствует ее продвижению, что снижает риск запоров и вздутия. Кроме того, кабачок улучшает работу кишечника. Этот овощ богат пищевыми волокнами (клетчаткой), которые увеличивают перистальтику кишечника и улучшают пищеварение», – отметила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава РФ, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

Кабачки при всем этом содержат и важные нутриенты. В их составе присутствуют практически все витамины и минералы, но особенно примечательны: калий, который необходим для здоровья сердца и сосудов; лютеин и зеаксантин – мощные антиоксиданты; витамины группы B и витамин C, которые поддерживают иммунитет и обмен веществ.

Правильная кулинарная обработка позволяет сохранить максимум ценных веществ в кабачках. Врачи-диетологи рекомендуют щадящие способы приготовления: тушение на слабом огне, запекание в духовке при температуре не выше 120°C, приготовление на пару или гриле.

«Важно: избегайте длительной жарки кабачков в большом количестве масла. Впитывая жир, кабачки из диетического блюда превращаются в высококалорийное», – подчеркнула Ткачева.

Лучше всего сочетать кабачки с белковыми продуктами (мясо, птица, рыба, яйца, творог), полезными жирами, зеленью и другими овощами. Молодые кабачки и цукини можно есть сырыми – так они максимально сохраняют свою пользу.

Москва, Зоя Осколкова

