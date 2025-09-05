Висцеральный жир повышает риски заболеваний сердца

Избыточный жир вокруг таких органов, как желудок, печень и кишечник, приводит к преждевременному старению сердца. В то же время, избыток жира в области бёдер, характерный для женщин с грушевидной фигурой, поддерживает здоровую форму тела, соответствующую их фактическому возрасту.

Новое исследование основывалось на данных 21 000 человек, хранящихся в Британском биобанке: с помощью специальных приборов и тестов анализировались сердца и кровь добровольцев, а также с помощью сканирования всего тела определялось точное расположение внутреннего жира, который часто даже не виден снаружи.

Учёные из Совета по медицинским исследованиям в Лондоне отметили, что у людей с глубоким висцеральным жиром наблюдается «жёсткость и воспаление» сердечно-сосудистой ткани и внутренних органов. В крови также были обнаружены высокие уровни факторов, указывающих на высокий уровень общего воспаления.

Участникам был присвоен индивидуальный «возраст сердца», который сравнивался с их фактическим возрастом. В отчёте, опубликованном в European Heart Journal, сделан вывод о том, что у людей с преждевременным старением сердечной функции наблюдается значительно больше скрытого жира в области живота.

У мужчин большой живот оказался надёжным индикатором старения сердца. У женщин же защитную роль играет грушевидная фигура, а также хороший уровень эстрогена до менопаузы.

Автор исследования, Деклан О'Реган, профессор Имперского колледжа Лондона, также отметил, что «ИМТ – индекс массы тела, который рассчитывает соотношение веса к росту – не оказывает никакого влияния на расчёт возраста сердца». «Это показывает, что гораздо важнее определить местонахождение жира в организме, чем его количество», – заключил он.

Москва, Елена Васильева

